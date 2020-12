Jeux olympiques de 2024: le 50 km marche hommes remplacé par «une épreuve mixte» à définir

Le 50 km marche est à la fois la plus longue épreuve d’athlétisme aux JO et l’une des seules disputées hors stade, avec le marathon. Elle récompense à ce titre les athlètes les plus endurants, dans des conditions estivales souvent éprouvantes.

Son histoire olympique a été marquée par une succession de défaillances et notamment par le calvaire du Français Yohann Diniz aux JO-2016 de Rio, victime d’un violent malaise et tombé à trois reprises. Il avait pris sa revanche en devenant champion du monde un an plus tard à Londres.