Visa et Mastercard examinent leurs liens avec Pornhub après des accusations d'abus sexuels

Les gestionnaires de cartes de crédit Mastercard et Visa ont engagé des enquêtes sur leurs liens avec le site pornographique Pornhub après la publication d'un article du New York Times y dénonçant la présence de vidéos pédopornographiques et de viols.

S'il se révèle que le site ne respecte pas la loi, les deux entreprises ont assuré qu'elles couperaient les ponts avec la maison mère, MindGeek, qui gère aussi Youporn et Redtube et revendique plus de 100 millions de visiteurs par jour. Cela empêcherait de nombreuses entreprises achetant de la publicité sur ces sites et de nombreux utilisateurs souhaitant s'abonner à leurs services premium d'effectuer leurs paiements.

"Nous enquêtons sur les allégations soulevées dans le New York Times et travaillons avec la banque de MindGeek pour comprendre cette situation, et les autres mesures déjà prises par la société", a indiqué Mastercard dans un message transmis lundi à l'AFP.

"Si les accusations sont fondées, nous prendrons des actions immédiates", a ajouté Mastercard. Quand il détecte des activités illégales sur son réseau, le groupe demande aux clients concernés de mettre un terme à leurs relations ou de se conformer aux lois.