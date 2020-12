Retour de zone rouge et quarantaine obligatoire: ce qu'il faut s'avoir

Toute personne revenant d’une zone classée «rouge» en raison de la pandémie liée au coronavirus devra bientôt se remettre en quarantaine à son retour, a déclaré lundi Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing et Tracing, dans l’émission de Radio 1 «De wereld vandaag», à la suite d’informations parues dans les journaux du groupe Sudpresse.

Depuis la mi-octobre, les personnes revenant d’une zone rouge ne sont plus automatiquement tenues de se mettre en quarantaine et de subir un test de dépistage. Depuis lors, les décisions au cas par cas sont prises sur la base du Formulaire de localisation du passager (PLF) - le formulaire que toute personne séjournant à l’étranger pendant plus de 48 heures est tenue de remplir à son retour - et d’un nouveau «questionnaire d’auto-évaluation».