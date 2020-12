D1A: Charleroi déçoit à nouveau et se fait accrocher par Courtrai (0-0)

Après un super début de saison (18 sur 18), Charleroi traverse une première période trouble. Et ce lundi soir, en clôture de la 15e journée de championnat, nous avons de nouveau pu le constater. Ainsi, les Zèbres ont encore déçu face à Courtrai. Si le second acte était un petit peu meilleur que le premier, c’était de nouveau insuffisant. Et sans un arrêt décisif de Descamps sur un penalty de Mboyo après une demi-heure de jeu, le Sporting aurait plus que probablement essuyé un nouveau revers.

Les Zèbres n’ont plus gagné depuis le 31 octobre dernier (3-0 contre le Cercle de Bruges). Depuis lors, les Carolos ont partagé l’enjeu contre Malines avant d’aligner trois défaites de rang (0-1 contre Gand, 3-1 à Eupen et 0-2 contre Waasland-Beveren). L’heure de la révolte n’a donc pas eu lieu avec ce nul blanc face au KVK (0-0).