Négociation post-Brexit: Boris Johnson va débarquer à Bruxelles

Au terme d’un long entretien téléphonique, lundi en fin de journée, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef du gouvernement de Londres ont convenu ensemble de « discuter les divergences restantes lors d’une réunion physique à Bruxelles dans les prochains jours », ont-ils signalé dans un communiqué commun, diffusé peu avant 20 heures.

Le Conseil européen lui-même, prévenait plus tôt dans la journée un diplomate européen de premier plan, ne négocie évidemment pas le Brexit, mais pourrait « saluer » ou « prendre note » d’un éventuel accord – ou se pencher sur les plans d’urgence, en cas de « no deal ».

Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier dernier : reste à voir si les deux parties peuvent s’entendre sur un accord commercial, pour atténuer le choc de la sortie britannique du marché unique et de l’union douanière européenne, inexorable celle-là, le 31 décembre à minuit.

Malgré deux jours d’intenses négociations à Bruxelles dimanche et lundi entre les négociateurs en chef (Michel Barnier, pour l’UE, et David Frost, pour Londres) et leurs équipes, rien n’a bougé, selon Londres, ou si peu, selon l’UE.

L’impasse reste entière

L’impasse reste entière sur les trois points de contentieux identifiés depuis des mois : les conditions d’une concurrence loyale, le mécanisme de règlement des différends futurs et le sort de la pêche dans les eaux britanniques. Frost et Barnier sont dès lors priés de « préparer un aperçu » des points à trancher, au niveau politique, entre Johnson et von der Leyen.

« Il y a toutes les chances que nous ne parvenions pas » à un accord, déjà signalé lundi soir une source gouvernementale britannique – ce qui accroît mécaniquement la valeur de tout accord « arraché » à Bruxelles… si Boris Johnson lâche du lest (ce qui reste à voir) !