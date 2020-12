Marius Gilbert: «Relâcher les efforts aux Fêtes de fin d’année, on risque de le payer»

La première hypothèse qu’il développe n’est autre que la vigilance individuelle qui serait liée aux contaminations : « Quand on est en phase croissante de l’épidémie avec des contaminations à taux élevé on fait attention. En revanche, lorsque l’on est dans une phase descendante comme on l’a été en cette fin novembre, la population ferait moins attention ». Pour lui, il s’agit là d’un « phénomène assez humain ».

Pour sa troisième hypothèse, l’épidémiologiste de l’ULB pointe deux ennemis. Le premier étant direct, il se combat dans le secteur des soins de santé, mais le second est quant à lui indirect et dépend du bien-être mental de chacun.

« Investir l’espace public avec cette question du bien-être mental »

« Il faut vraiment tenir bon, mais demander à tout le monde de tenir bon c’est consacrer beaucoup d’énergie à aider les gens à tenir bon », développe Marius Gilbert. « Il faut investir l’espace public avec cette question du bien-être mental tout autant que la lutte contre le virus dans les hôpitaux ».

Marius Gilbert précise que l’« on n’est plus dans la phase critique des hôpitaux, et donc quand cette souffrance s’éloigne, toutes les autres resurgissent ». Pour l’expert, il faut « adapter ses comportements sur la solidarité » et « faire corps au niveau collectif face à un ennemi commun ».

« Relâcher les efforts aux fêtes de fin d’année, on risque de le payer »

« L’idée c’est de vraiment tenir bon et mettre en place les dispositifs de compensations pour tous les impacts indirects que ce "tenir" bon engendre », précise le chercheur.

Mais de là à célébrer Noël et se retrouver en famille, Marius Gilbert est limpide : « relâcher les efforts aux Fêtes de fin d’année, on risque de le payer ».