Bois de la Cambre: la boucle sud partiellement rouverte dans une semaine, un nouveau test envisagé

La boucle sud du Bois de la Cambre sera partiellement rouverte dans les deux sens d’ici une semaine. Un nouveau test de cette version remaniée du plan de mobilité sera mené lorsque le télétravail ne sera plus obligatoire, a annoncé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) en fin de séance du conseil communal. D’après le bourgmestre, la Ville de Bruxelles, les communes d’Uccle, de Watermael-Boitsfort, et d’Ixelles, ainsi que la Région bruxelloise ont adopté cette formule de compromis, lundi après-midi lors d’une réunion à laquelle les communes de Linkebeek et Rhode Saint-Genèse étaient également représentées.

Le plan qui sera soumis à un nouveau test rencontre, selon Philippe Close, en grande partie les orientations du plan régional « Good Move » et l’avis récent du tribunal dans ce dossier.