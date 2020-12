Rémy Descamps heureux de ne pas avoir encaissé de but avec Charleroi face à Courtrai: «Ça donne de la confiance»

Il n’aura donc fallu attendre que la deuxième titularisation de Rémy Descamps pour le voir signer sa première clean-sheet au Sporting. Et non sans se mettre en évidence, puisque le Français a notamment détourné un penalty de Mboyo en première période.

« Je suis content car on prend un point à la maison, surtout, après notre mauvaise période, mais aussi de ne pas prendre de but, bien sûr », se réjouissait-il à l’issue de la partie. « Ça va nous redonner un peu de confiance pour nos prochains matches. »

Et d’enchaîner sur sa prestation personnelle, laquelle peut définitivement lancer sa période zébrée : « C’est bien car un penalty arrêté met tout de suite le gardien en valeur. J’avais analysé tout ça avec l’entraîneur des gardiens et on avait vu qu’il (Mboyo) ouvrait souvent le pied. Je n’ai pas été la chercher très loin, au final. J’ai par ailleurs fait attention à bien rester sur ma ligne pour éviter qu’il ne soit retiré. J’étais concentré sur tout ça et ça a payé. Mais cette clean-sheet est aussi le travail d’un groupe car on a fait beaucoup de kilomètres aujourd’hui. On a été bon dans les duels. Franchement, on ne peut retenir que des choses positives. Et bien sûr, sur le plan personnel, je suis très content même si je dois encore régler quelques trucs. Malgré tout, ça me donne un vrai boost. »