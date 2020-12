France, Allemagne, Italie…: chez nos voisins les chiffres du coronavirus stagnent aussi

Lire aussi Coronavirus: Emmanuel Macron déconfine la France en trois étapes

Allemagne

L’Allemagne est loin du « renversement de tendance espéré » dans le rythme des nouvelles contaminations au Covid-19, a averti lundi le gouvernement d’Angela Merkel, appelant les régions à durcir, si nécessaire, leurs restrictions à l’approche des fêtes.

Le chiffre des nouvelles infections « ne diminue pas aussi fortement que nous l’espérions » et il augmente même à nouveau par endroits, s’est alarmé le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert, soulignant que l’Allemagne est « loin du renversement de tendance espéré ».

Lire aussi Coronavirus: pourquoi la baisse des chiffres ralentit soudain

Samedi, 23.318 nouvelles infections sur les dernières 24h00 avaient été recensées par l’institut de veille sanitaire Robert Koch. Lundi, jour où ce chiffre est traditionnellement moins élevé en raison du temps nécessaire pour agréger tous les résultats des laboratoires régionaux, elles s’élevaient encore à 12.332.

L’Allemagne a toujours réussi jusqu’ici à éviter un confinement strict, optant pour une version moins drastique. Depuis novembre, bars, restaurants, installations sportives et lieux culturels sont fermés et les rassemblements publics comme privés ont été limités, alors qu’écoles et magasins ont jusqu’ici pu rester ouverts.

Italie

Dimanche, l’Italie a dépassé la barre des 60.000 morts liés au Covid-19, selon le bilan officiel.

Depuis le début de la pandémie, la péninsule, premier pays européen frappé durement par la première vague du virus, a enregistré 1.728.878 cas, dont 60.078 morts, selon le bilan du ministère de la Santé.

En dépit de toutes les mesures prises par le gouvernement pour endiguer les contagions et traiter les malades, le bilan quotidien continue d’être en moyenne de 700 décès. Jeudi, un nombre record de 993 morts a été déploré, le chiffre le plus élevé depuis le début de l’épidémie.

Avec un décès pour 1.000 habitants, l’Italie affiche l’un des plus mauvais bilans d’Europe et du monde. Son taux de mortalité (nombre de morts par rapport au nombre de cas) s’élève à 3,47 %. Seule la Grande-Bretagne fait pire en Europe avec 3,55 %. L’Espagne et la France font mieux avec respectivement 2,75 % et 2,35 %.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a d’ailleurs détaillé jeudi toute une batterie de mesures de restriction qui seront mises en œuvre pour la période de Noël. Il a notamment annoncé l’interdiction des déplacements entre régions à partir du 21 décembre et jusqu’au 6 janvier, y compris pour les Italiens désireux de se rendre dans leur résidence secondaire. Déplacement également impossible d’une commune à l’autre les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.

Le couvre-feu à partir de 22H00 à 05H00 reste en vigueur (jusqu’à 07H00 dans la nuit du Nouvel an).

Enfin, les pistes de ski et remontées mécaniques ne pourront rouvrir qu’à partir du 7 janvier.

Grèce

Le gouvernement grec a annoncé lundi la prolongation jusqu’au 7 janvier des principales mesures de confinement, dont la fermeture des écoles, pour endiguer la propagation du coronavirus particulièrement élevée en novembre.

« L’amélioration des données épidémiologiques et la réduction de la pression du virus sont lentes, plus lentes que nous avions prévu », a déclaré le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas.

« Le retour à la normalité doit se faire progressivement et en sécurité », a-t-il dit lors d’un point de presse.