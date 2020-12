Coronavirus en Belgique: le nombre d’admissions à l’hôpital ne diminue plus (infographie)

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus ne baissent plus assez vite en Belgique, et le nombre d’admissions à l’hôpital stagne depuis 5 jours. Dans plusieurs provinces belges, le nombre d’hospitalisations est même en augmentation : en Flandre orientale, dans le Brabant flamand, le Hainaut, la province de Liège, le Limbourg, le Brabant wallon, et la Flandre occidentale.

2.133 cas positifs sont détectés chaque jour. Au total, 3276 lits sont occupés (+ 63), dont 723 en soins intensifs. 17. 386 personnes (+66) sont décédées des suites du coronavirus dans notre pays, et 40.238 personnes sont sorties de l’hopital.