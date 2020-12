Bourse de Tokyo: le Nikkei baisse pour la troisième séance d'affilée

"Les investisseurs sont attentistes" sur fond de négociations sur le Brexit et dans l'attente des réunions de politique monétaire européenne et américaine, a estimé Okasan Online Securities dans une note.

L'indice vedette Nikkei a reculé pour la troisième séance d'affilée, perdant 0,3% à 26.467,08 points, et l'indice élargi Topix a lâché 0,11% à 1.758,81 points.

Par ailleurs, les marchés continuaient d'espérer que les parlementaires démocrates et républicains américains parviennent à un texte de compromis avant la pause de Noël pour soulager les foyers et les entreprises les plus vulnérables. Les négociations entre les deux camps sont elles aussi dans l'impasse depuis des mois malgré le marasme dans lequel est plongée une partie importante de la population américaine.