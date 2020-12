Coronavirus - Le gouvernement fédéral prolonge de six mois la garantie pour l'assurance-crédit

L'assurance-crédit protège les entreprises B2B contre le risque de non-paiement et indemnise un assuré en cas d'impayés. Au total, les assureurs-crédit couvrent plus de 40 milliards d'euros de transactions B2B pour leurs clients belges dans le cadre de polices d'assurance-crédit, de cautions et de garanties.

Si les mesures publiques de soutien aux entreprises ont permis d'atténuer le choc provoqué par la pandémie de Covid-19 sur l'économie belge, Euler Hermes constate que de plus en plus d'entreprises qui étaient en bonne santé financière avant la crise sont confrontées à des problèmes de trésorerie et ce, en raison de factures impayées de leurs clients. L'assureur-crédit prévoit ainsi une augmentation record des faillites en Belgique de plus de 10% d'ici 2022.