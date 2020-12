Proximus veut couvrir l'ensemble de la Région bruxelloise en fibre optique avant fin 2026

La fibre optique permet un réseau dotée d'une capacité pratiquement illimitée, capable d'offrir de très grandes largeurs de bande. Cette technologie haut débit répond en effet à l'augmentation exponentielle du trafic de données, que ce soit par les particuliers ou les entreprises.

D'ici fin 2020, malgré le Covid, Proximus aura déployé la fibre pour environ 50.000 familles et entreprises bruxelloises, souligne l'opérateur, qui entend accélérer ce déploiement afin d'atteindre une vitesse de croisière de 100.000 maisons et entreprises par an à partir de 2022. De la sorte, l'ensemble de la Région bruxelloise, c'est-à-dire plus de 600.000 foyers et entreprises, sera couverte pour fin 2026.