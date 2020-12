Romelu Lukaku fait la Une de France Football: «Je fais partie du top 5 des buteurs»

Romelu Lukaku est un habitué des Unes des journaux en Italie depuis quelques mois déjà. Il est plus rare par contre de le voir en France. Et pourtant, ce mardi, le Diable rouge prend toute la place sur la Une de France Football. Le magazine français a en effet réalisé un entretien de huit pages avec l’attaquant de l’Inter, en dévoilant quelques extraits sur son site web.

« Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui ! », lance Lukaku. « Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais… (Il réfléchit puis recompte le nombre de buts qu’il a récemment inscrits.) Non, non, top 5, c’est bon. Je n’ai pas envie de donner le classement, mais je fais partie de ceux-là. Si Cristiano, Messi ou Lewandowski repoussent leurs limites, pourquoi pas moi ? » Les chiffres du Belge sur l’année 2020 sont en effet impressionnants : 37 buts toutes compétitions confondues. Seuls Robert Lewandowski (42), Erling Haaland (38) et Cristiano Ronaldo (38) ont mis plus de buts que lui sur cette même période.

« Tout le monde ou presque perçois mon intelligence de jeu »

Depuis son arrivée à Milan à l’été 2019, Lukaku a inscrit 46 buts en 64 rencontres et semble au meilleur de sa forme. « En Italie, la gagne passe avant tout », commente l’attaquant. « Il y a une grande différence dans l’approche des matches entre ici et l’Angleterre. Et sinon, je me concentre sur ce que je dois faire précisément car, là encore, les deux Championnats ne se ressemblent pas. Tactiquement, au niveau de mon positionnement et de mes mouvements, je ne dois pas me tromper. Jamais. »