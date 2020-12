Emmanuel André sur la stagnation des chiffres du coronavirus: «Des semaines comme celle-ci sont cruciales»

« Des semaines comme celle-ci, où nous sommes une fois de plus dans l’incertitude, sont cruciales car notre capacité à anticiper sera déterminante. Ces perspectives mettent la société sous tension, les politiciens sous pression et les scientifiques sous le feu de critiques » a-t-il tweeté.

Toute décision doit y être prise sur base de chiffres et d’avis, et la période de fin d’année est très sensible, a-t-il dit. Il s’en réfère à la situation qu’a connue le Canada, où les chiffres sont repartis à la hausse après les assouplissements consentis pour Thanksgiving, le 26 novembre dernier. Dormir chez son hôte le soir de Nouvel an en infraction des règles de réunion pour échapper au couvre-feu n’est pas une bonne idée : allons-nous mettre en danger la vie des personnes les plus vulnérables pour quelques heures à Noël et au Nouvel an, demande-t-il.

Interrogé sur la pression du MR pour assouplir certaines règles, Alexander De Croo répond qu’il doit pour sa part veiller aux messages exprimés par les membres de son gouvernement. Et les ministres fédéraux parlent « à l’unisson » quand ils s’expriment, dit-il. « Nous demandons des sacrifices, il faut donc qu’il y ait une position claire et unifiée, et les ministres s’y tiennent ».