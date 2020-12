Situation financière difficile au CPAS de Tournai

"Mon espoir est que le travail que je mène avec le Conseil de l'action sociale et au sein de l'Union des villes et communes soit entendu afin qu'une solution soit trouvée pour que nous disposions de moyens adaptés face à l'explosion de la précarité et au contexte conjoncturel de la crise sanitaire", a déclaré Laetitia Liénard, qui espère également "qu'une solution durable soit trouvée en matière de cotisations de responsabilisation".

Au service ordinaire, le budget du CPAS est à l'équilibre avec des recettes et dépenses de 62 millions d'euros. La Ville de Tournai intervient à hauteur de 14 millions d'euros pour atteindre cet équilibre.