La Ligue des champions reste sur RTL au moins jusqu’en 2024

La Ligue des champions restera diffusée sur RTL TVI et Club RTL pour encore trois années supplémentaires, comme c’est maintenant le cas depuis plus de 20 ans. RTL Belgium a en effet annoncé avoir remporté une nouvelle fois les droits de diffusion de la prestigieuse compétition européenne pour la période 2021/2024. Ceci concerne 34 matches, qui seront en accès gratuit aussi bien en télévision que sur les médias digitaux de RTL Sports.

« C’est une grande fierté et une grande joie pour l’équipe RTL Sport de poursuivre cette formidable aventure », se réjouit Laurent Haulotte, le directeur de l’Information et des Sports. « Nous allons continuer à emmener le public au plus près des meilleurs moments de football qui puissent s’imaginer, avec toutes les stars belges et, nous l’espérons, nos meilleurs clubs. Nous serons plus déterminés que jamais à faire vivre de grandes émotions au travers des soirées Champions League. »

En 2021, en plus de la Ligue des champions, RTL diffusera également le Final Four de la Nations League du 6 au 10 octobre. Un tournoi qui concerne évidemment les Diables rouges, opposés à la France en demi-finale avant de peut-être affronter l’Espagne ou l’Italie en finale.