La FGTB mènera des actions le 10 décembre pour défendre le droit de grève

"Depuis cinq ans, on a essayé de leur imputer (aux manifestants, NDLR) la responsabilité d'un décès survenu dans un hôpital de la région liégeoise sous prétexte qu'une ambulance aurait été ralentie par l'action de grève. La chambre du conseil a débouché sur un non-lieu. On les a aussi accusés de dégradations de la voie publique. Là encore, ils ont été disculpés", détaille le syndicat, "C'est finalement leur seule présence sur les lieux - bien après le début du barrage routier - qui les a fait condamner à des peines de prison avec sursis. Et pour ce faire, la justice a dû adapter sur mesure la notion "d'entrave méchante à la circulation", poursuit-il, dénonçant "un procès politique qui vise l'organisation syndicale et ses modes d'action".