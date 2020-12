Ligue des champions: l’Inter Milan sans Nainggolan ni Vidal contre le Shakhtar

L’Inter Milan sera privé de Radja Nainggolan et d’Arturo Vidal pour son match décisif contre le Shakhtar Donetsk mercredi soir en Ligue des champions, a annoncé mardi l’entraîneur milanais Antonio Conte.

Victime d’une blessure musculaire, Nainggolan a manqué les trois derniers matches de l’Inter (contre Sassuolo et Bologne en championnat et Mönchengladbach en C1) et n’est toujours pas rétabli pour la réception du Shakhtar.