Yannick Carrasco pense déjà aux retrouvailles entre la Belgique et la France: «Il reste un goût amer»

Trois ans après sa demi-finale au Mondial 2018 en Russie, la Belgique retrouvera en 2021 le dernier carré d’une grande compétition internationale de football : la Ligue des Nations. L’Italie affrontera l’Espagne alors que la Belgique jouera contre la France. Le premier match aura lieu le 6 octobre 2021 à Milan. Le second, à savoir celui des Diables rouges, aura lieu le lendemain à Turin.

Yannick Carrasco était l’invité de beIn Sports ce lundi. Et il a évoqué ces retrouvailles avec la France. « C’est sûr que la défaite en Coupe du monde nous a fait mal. Ça ne va pas être une revanche à 100 %. Mais il reste un goût amer. On espère faire un bon truc contre les Bleus au Final Four ».