Ligue des champions: Sergio Ramos de retour dans la sélection du Real Madrid

Sergio Ramos figure dans la sélection du Real Madrid en vue du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions, mercredi contre le Borussia Mönchengladbach. Le capitaine, 34 ans, s’était blessé à la cuisse droite le mois passé lors de la victoire 6-0 de l’Espagne sur l’Allemagne le 17 novembre en Ligue des Nations.

L’entraîneur du Real Zinedine Zidane pourra également compter sur Dani Carvajal, lui aussi de retour de blessure. Par contre, il devra à nouveau se passer d’Eden Hazard, toujours blessé à la cuisse droite, ainsi que des attaquants Mariano Diaz et Luka Jovic et des milieux de terrain Federico Valverde et Martin Odegaard.

Le Real Madrid se trouve dos au mur avant d’affronter le Borussia. Les Merengues sont en effet troisième du groupe avec 7 points, autant que le Shakhtar Donetsk, derrière Mönchengladbach (8) et devant l’Inter (5). Le Real n’a jamais été éliminé à ce stade de l’épreuve depuis l’instauration des groupes en Ligue des champions.