Proposition de loi pour des billets et des timbres à l’effigie de Maradona en Argentine

Un projet de loi qui propose l’impression de billets de banque et de timbres-postes à l’effigie de Diego Maradona, décédé le 25 novembre, a été présenté lundi au Sénat argentin, rapportent les médias locaux.

L’initiative a été présentée par la Sénatrice Norma Durango, du Frente de Todos, le parti du président Alberto Fernández. Le projet propose que 50 %, au moins, des billets de banque de 1.000 pesos (environ 10 euros), le plus gros billet, imprimés en 2021, comprennent l’effigie de Diego Maradona d’un côté et une image du deuxième but marqué contre l’Angleterre lors du Mondial 1986, celui où il dribble plusieurs joueurs anglais, rapportent La Nacion et Clarin. La proposition comprend également l’impression d’une collection de timbres commémoratifs.

« Le caractère exceptionnel de sa vie et de sa carrière, non exempte de limites et d’erreurs, l’inscrit dans la tradition grecque des héros, du moins telle qu’elle est perçue par Nietzsche dans ‘La naissance de la tragédie’», a expliqué Durango dans sa proposition de loi.