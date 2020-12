Coronavirus: la police de Bruxelles-Ixelles totalise 184 cas positifs depuis le début de l’épidémie

Un total de 184 membres du personnel de la zone de police de Bruxelles-Ixelles ont été testés positifs au coronavirus à ce jour, selon des données communiquées mardi par la conseillère communale et conseillère de police Bianca Debaets (CD& ; V). Elle ajoute que plus de 17.000 amendes ont de plus été enregistrées de mars à octobre en rapport avec les mesures sanitaires. Une hospitalisation a été nécessaire pour huit des policiers testés positifs. « La zone de police souligne que le fonctionnement des services de police n’a jamais été compromis », précise Mme Debaets.

L'impact sur l'absentéisme au sein de la zone est jugé dérisoire. Celui-ci a fluctué entre 5 % et 17 % depuis le début de la crise sanitaire et il se situe à présent autour des 7 %. A titre de comparaison, le taux d'absentéisme moyen était de 10 % en 2019. La zone de police concède cependant que de nombreux agents ont été mis en quarantaine et qu'ils n'ont pas été inclus dans les données sur l'absentéisme.

L’organisation des heures de travail a été revue et du télétravail a été mis en place quand cela était possible. « Concernant les patrouilles, depuis le début de la pandémie, chaque arrêté ministériel fédéral ou régional, ou chaque ordonnance communale, a été traduit en une procédure à suivre et une fiche pratique pour le personnel qui sont diffusées via l’intranet et mises à jour en temps réel », poursuit Mme Debaets.