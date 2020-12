Coronavirus - La start-up circular.brussels a remis en service 2.000 laptops pour des écoles et CPAS

circular.brussels collecte principalement des objets tels que des ordinateurs, des pièces détachées et des périphériques. L'ASBL les teste, répare ce qui peut l'être, et ce faisant, les rend disponibles pour la réutilisation. Les données contenues dans les ordinateurs sont effacées, les machines en état de marche sont entièrement nettoyées, reconstruites et pleinement fonctionnelles. Celles arrivées en fin de vie font l'objet d'une réutilisation des pièces détachées et d'un recyclage par Out of Use, une entreprise de Beringen qui fait de la réutilisation à 90%.