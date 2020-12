bpost doit être une entreprise saine qui investit dans son avenir (gouvernement)

Le gouvernement, actionnaire majoritaire au sein de bpost, demande en premier lieu que la société postale soit une entreprise saine, qui investit dans la durabilité économique et écologique, dans son personnel et son avenir, a commenté mardi après-midi la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter. bpost a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle allait revoir la politique de rémunération de ses actionnaires, au premier rang desquels demeure l'État belge (51,04% du capital).

Par Belga