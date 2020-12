Quentin Volvert: «La grande force de l’Atalanta, c’est cette capacité à mettre la pression sur son adversaire en attaquant»

A

vec un partage, l’Atalanta serait qualifiée. Les Bergamasques vont-ils jouer contre-nature et défendre ?

Non, je ne pense pas. Gian Piero Gasperini n’est pas le genre de coach à demander à ses joueurs d’évoluer avec le frein à main. En plus, commencer la partie en visant le partage constituerait un gros risque car l’Ajax est, elle aussi, une formation joueuse et tournée vers l’offensive. La grande force de l’Atalanta, c’est cette capacité à mettre la pression sur son adversaire en attaquant. C’est dans son ADN et je crois qu’elle va s’y tenir.

Le week-end passé, l’Atalanta n’a pas joué car le terrain de l’Udinese était impraticable. Repos bienvenu ou coup d’arrêt au mauvais moment ?

Je crois que ce sera plus bénéfique que néfaste pour les Italiens. Cela devrait constituer un avantage car avec le calendrier surchargé des clubs, avec des rencontres et des voyages supplémentaires pour les internationaux, la fatigue s’accumule rapidement. À voir comment Gasperini a géré cette « pause ». En face, le Ajacides sont, eux, restés dans le rythme mais ils ont perdu leur deuxième match de la saison en Eredivisie (1-2 face à Twente, samedi).

Pour l’Ajax, pas le choix : il faut gagner…

En effet, pas question de calculer. En un sens, ce n’est pas plus mal, c’est plus facile de rester fidèle à sa philosophie offensive. À l’aller, que j’avais aussi commenté, on avait assisté à un feu d’artifice après un petit round d’observation (2-2, alors que l’Ajax avait mené 0-2). L’attaque fait partie de l’esprit de cette équipe amstellodamoise qui arrive toujours à se renouveler malgré les départs de cadres. Elle parvient à conserver un bel équilibre entre des joueurs expérimentés comme Tadic, Blind ou Klaassen, et des novices prometteurs comme Gravenberch par exemple.