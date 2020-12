Coronavirus - CORRECTION: Le Belge résiste assez bien à la crise, selon une enquête européenne

Pour son enquête, Intrum s'est appuyé sur les mesures de soutien des autorités et au report de paiement accordé par les entreprises aux particuliers. En outre, les Belges ont également bénéficié d'une augmentation des revenus des ménages au cours des dernières années et de l'effort d'épargne.

La question est aussi de savoir ce que l'avenir réserve. Plus de quatre Belges sur 10 se disent préoccupés par l'augmentation des factures. Beaucoup reportent dès lors de gros achats en raison de la crise et sont plus prudents lorsqu'il s'agit de contracter de nouvelles dettes.