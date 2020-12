Diables rouges: l’Union belge a choisi deux jeunes «Belgian Red Reporters» (vidéo)

L’Union belge de football (URBSFA) a désigné mardi ses lauréats du concours « Belgian Red reporters ». Jusqu’au Mondial 2022 au Qatar, la néerlandophone Janne Michels et le francophone Amine Serock, 21 ans, rendront compte de tous les matches des Diables rouges via leurs reportages vidéos.

« Nous allons entamer les deux années les plus captivantes du football belge », a avancé Manu Leroy, directeur Marketing & Communication de l’URBSFA. « En 2021, nous aurons l’Euro et la demi-finale de la Ligue des Nations. En 2022, les Red Flames participeront au championnat d’Europe en Angleterre et les Diables rouges, je l’espère, à la Coupe du monde au Qatar. Janne et Amine ont prouvé, au cours de cette chasse aux talents, qu’ils pouvaient transmettre l’ambiance et la ferveur autour de nos deux équipes nationales à tous les supporters via leur smartphone au travers de leurs reportages sur les réseaux sociaux. »