Ligue des champions: auteur d’un doublé, Ronaldo gagne son duel avec Messi, Manchester United éliminé (vidéos)

C’était l’affiche de la soirée entre deux équipes comptabilisant neuf unités au coup d’envoi. Et ce sont les Allemands qui l’ont remporté. Manchester United est reversé en Europa League !

Si cette soirée européenne a débuté par les derniers matches du groupe F, à savoir celui du FC Bruges, il y avait six autres rencontres de Ligue des champions à partir de 21h. Seul le match PSG-Basaksehir n’a pas été au bout des 90 minutes pour cause de propos racistes supposés du quatrième arbitre.

Sur un long centre de Marcel Sabitzer, Angelino a lancé le match (2e, 1-0) avant de servir Amadou Haidara au second poteau (13e, 2-0). Le défenseur espagnol a encore été à la base du but de Justi Kluivert (69e, 3-0). Les Allemands ont alors perdu leur organisation, Bruno Fernandes sur penalty (80e, 3-1) et Paul Pogba (82e, 3-2) les ont fait trembler.