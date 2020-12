La Bourse de Tokyo portée par les espoirs liés aux vaccins

Les valeurs nippones ont progressé dans le sillage des grands indices de la Bourse de New York la veille et après une forte hausse des commandes de machines industrielles en octobre sur un mois au Japon, a estimé Okasan Online Securities dans une note.

Wall Street a clôturé en hausse mardi, après une première partie de séance timide, emmenant les indices Nasdaq et S&P 500 vers de nouveaux records.

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le coronavirus, la première dans un pays occidental, le jour même où un premier vaccin a vu ses résultats validés par la revue scientifique The Lancet.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a par ailleurs dévoilé mardi un nouveau plan d'aide à l'économie nippone de plus de 580 milliards d'euros pour "protéger les vies et les moyens de subsistance de la population, ainsi que l'emploi et l'activité économique".

Le dollar était stable face au yen, à 104,19 yens vers 06H50 GMT, contre 104,16 yens mardi à 21H00 GMT. L'euro augmentait nettement vis-à-vis de la monnaie japonaise, se négociant pour 126,49 yens contre 126,07 yens la veille. La monnaie européenne valait par ailleurs 1,2141 dollar, contre 1,2104 dollar mardi.

Les prix du pétrole étaient en baisse, après avoir terminé la veille en ordre dispersé alors que les investisseurs restaient attentifs à la situation sanitaire mondiale. Vers 06H40 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,39% à 45,42 dollars et celui du baril de Brent reculait de 0,29% à 48,65 dollars.