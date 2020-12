Ronaldo, vainqueur de son duel face à Messi, l’assure: «Je ne l’ai jamais vu comme un adversaire» (vidéo)

Les retrouvailles tant attendues entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont largement tourné à l’avantage du Portugais qui, auteur d’un doublé sur penalty, a permis à la Juventus d’écraser 0-3 le FC Barcelone mardi soir en Ligue des champions. Avec cette performance, le club turinois inflige la première défaite de la saison au Barça sur la scène européenne, s’offrant par la même occasion la tête du groupe. À l’issue de la rencontre, Ronaldo n’a pas manqué d’avoir un mot à l’égard de son éternel rival argentin, dont la saison est loin d’être facile.

« J’ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix », a expliqué l’attaquant de la Juve. « Je ne l’ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone. »

Le Portugais a également évoqué la physionomie du match et notamment sur l’arbitrage qui a accordé deux penaltys aux Italiens. « Ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n’y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe… On savait que c’était presque mission impossible, ça a été une mission compliquée mais on a bien joué. La clé, ça a été de bien rentrer dans le match, et à partir de là on a vu que c’était possible. Cela peut nous procurer de la confiance, on avait besoin d’une victoire comme celle-là contre une grande équipe comme le Barça. »