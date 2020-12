Centre de crise: « Les chiffres sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux qu'on souhaite atteindre» (vidéo)

« Tant les infections que les admissions à l’hôpital sont actuellement bloquées à un niveau qui est deux à trois fois plus élevé que les seuils de 800 infections et de 75 hospitalisations par jour que nous voudrions atteindre », a indiqué Yves Van Laethem.

C’est devenu un rituel. Trois fois par semaine, le Centre de crise communique les chiffres sur l’épidémie de covid à la presse. Avec un constat : les chiffres ne baissent plus partout en Belgique. Une légère hausse des admissions à l’hôpital a même été enregistrée ces derniers jours.

Cette situation n’est pas propre à la Belgique puisque de nombreux autres pays européens connaissent le même sort. « On constate que les enfants et les adolescents ont une augmentation du nombre de cas. » Ils constituent 14 % du nombre total de contaminations.

Les chiffres clés

Entre le 2 et le 8 décembre, il y a eu en moyenne 192,7 admissions quotidiennes à l’hôpital. Si, en comparaison avec la période de sept jours précédente, la moyenne est à la baisse (-6 %), elle est plus élevée que celle publiée mardi. Cela confirme que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.