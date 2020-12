L’arbitre principal de PSG-Basaksehir sort du silence: «Bien sûr que nous sommes désolés»

La rencontre entre le PSG et Basaksehir Istanbul a été le théâtre d’un triste spectacle mardi soir. À la 13e minute, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu a été entendu désignant Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint de Basaksehir, comme « le noir » en roumain (« negru »). De quoi déclencher la colère des joueurs et de l’encadrement turc qui ont quitté le terrain, suivi par les Parisiens. Le match n’a pas repris et a été reporté à ce mercredi. L’arbitre central de ce duel, le Roumain Ovidiu Hategan, a exprimé ses regrets après l’incident.

Contacté par Europe 1, l’arbitre hésite, expliquant qu’il ne peut faire aucune déclaration. « On doit d’abord parler à l’UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir », dit-il avant de glisser : « Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation ».

Sebastian Coltescu, le quatrième arbitre au coeur de la polémique, serait également sorti de son silence. Sous un compte Twitter à son nom, créé ce mois-ci et dont la véracité n’est donc pas prouvée, le texte suivant a été publié : « Désolé pour le malentendu. Mon intention n’a jamais été le racisme. Dans un tel environnement, les gens ne peuvent parfois pas exprimer correctement leurs sentiments et peuvent être mal compris. Je m’excuse au nom de la ligue des champions de l’UEFA. J’espère que vous comprenez. »