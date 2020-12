Un premier tour de table hier en milieu de soirée, entre les représentants de la Pro League, de l’Union belge, de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen. À l’ordre du jour : le nœud gordien des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, initialement prévus à la mi-décembre et reprogrammés le week-end des 9 et 10 janvier 2021.