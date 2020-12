Légère baisse des ventes de voitures d'occasion en novembre

Les chiffres du marché de la voiture d'occasion en novembre sont "étonnamment bons" si on considère les restrictions liées au second confinement, indique mercredi AutoScout24 Belgium, spécialiste de la vente de véhicules d'occasion sur internet, sur base de ses propres chiffres et ceux de la DIV. Le marché ne régresse que de 5,5% dans une période de l'année toujours relativement calme. Sur les 11 premiers mois de l'année, le marché est toujours à -5,4% du niveau de 2019.

Par Belga