Jorge Jesus, entraîneur de Benfica, fera tourner son effectif face au Standard, mais vise la victoire

Le Standard reçoit Benfica jeudi à 18h55 dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l’Europa League. Alors que les Rouches ont en effet été éliminés après leur défaite 3-2 sur le terrain des Glasgow Rangers la semaine dernière, les Aigles se sont qualifiés pour les 16e de finale à la suite de leur victoire 4-0 face au Lech Poznan.

Déjà qualifié pour les 16e de finale de l’Europa League, le Benfica Lisbonne se rend tout de même au Standard avec l’intention de s’imposer à Sclessin, et de terminer à la 1re place du groupe D, comme l’a indiqué l’entraîneur lisboète Jorge Jesus mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Benfica et les Rangers sont en tête du groupe avec 11 points et sont assurés de passer l’hiver européen. Poznan et le Standard comptent 3 unités.