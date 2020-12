Vincent Kompany: «Le problème du racisme dépasse largement le cadre du match PSG – Basaksehir»

Incapable de s’imposer lors de ses quatre derniers matchs de championnat, Anderlecht n’aura pas la tâche facile vendredi soir lors de la réception de Genk. L’équipe limbourgeoise, coachée par John van den Brom, ancien de la maison mauve, reste sur sept succès de rang en championnat et occupe le fauteuil de leader du championnat. Un sacré défi pour les Mauves. « C’est une équipe forte avec un fond de jeu solide », avance Vincent Kompany. « Il y a de nombreuses individualités qui sont décisives et qui occupent les premières places des différents classements de buteurs et de passeurs décisifs. Et ces joueurs travaillent aussi pour le collectif. Les principes de Genk sont clairs et cela fait sa force. »

Une rencontre à laquelle ne pourra pas prendre part Percy Tau toujours blessé. Par contre, le mystère reste entier autour de Hendrik Van Crombrugge, présent à l’entraînement mardi. « On voit au jour le jour avec lui », précise le T1 du Sporting dont l’équipe n’a pris que 52 % des points depuis le début du championnat. Soit trois points de plus que la saison dernière. « Il ne faut pas comparer les deux dernières saisons », rétorque Kompany. « Le plus important, c’est de voir avec l’équipe que nous avons qu’elle progresse. »

Un entraîneur qui a évidemment été interrogé sur les événements survenus mardi soir lors de PSG – Basaksehir en Ligue des champions. « Je soutiens évidemment ce que Demba Ba et les joueurs des deux équipes ont fait », indique Vincent Kompany pour qui le problème dépasse largement le cadre du football. « Le problème du racisme dépasse largement le cadre de ce match. C’est un problème institutionnel. Aujourd’hui, dans une position de manager, je peux donner des opportunités à certaines personnes qui ont du talent et qui sortent du cadre. Je suis une exception. Mais dans les sociétés, peu importe le domaine, regardez qui prend les décisions. On ne voit pas beaucoup de gens qui avaient peu de chances au départ occuper des postes haut placés. Or, ce sont ces gens-là qui mettent les sujets à l’agenda et font bouger les choses. Mais j’en suis conscient, c’est un problème très complexe. »