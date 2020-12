Coronavirus: des commandes pour 20 à 30 personnes chez les traiteurs pour les fêtes

De nombreux traiteurs et bouchers reçoivent de grosses commandes pour les fêtes, parfois jusqu'à 30 personnes. Et ce, alors que nous devons célébrer Noël et le Nouvel An dans un cercle restreint. Chaque ménage peut inviter une personne supplémentaire à la table de fête, les personnes isolées, elles, peuvent en inviter deux. La grande majorité des personnes (70 %) respecteront ces règles strictes. C’est du moins ce qui ressort d’une étude des universités d'Anvers, de Hasselt et de Louvain.

Cependant, les bouchers et les traiteurs reçoivent beaucoup de grosses commandes pour les fêtes, parfois pour 20 à 30 personnes. Selon Ivan Claeys, président de l'Association nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs, cela ne signifie pas nécessairement que tous ces gens ignorent les règles. « Beaucoup de familles pourraient répartir leur commande entre les enfants et les petits-enfants et les déposer chez eux », précise-t-il. « Ou bien les gens donnent une partie de leur nourriture à des œuvres de charité. Bien sûr, nous ne pouvons pas contrôler tout cela ».

Et même si les gens enfreignent les règles, ce n'est pas aux traiteurs et aux bouchers de les en informer. « Bien sûr, nous alertons les gens sur les mesures, mais nous ne sommes pas responsables si les familles invitent plus de personnes qu'elles ne sont autorisées à le faire. Nous ne pouvons pas les renvoyer. Les gens iraient simplement faire leurs courses au supermarché », explique M. Claeys.