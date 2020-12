Coronavirus: la police fédérale met en garde contre de faux tests et de fausses infirmières

De nombreux faits d’agissements suspects et de vols commis par de « fausses infirmières » disant venir de la commune pour effectuer des tests covid ont été signalés sur le territoire belge, met en garde mercredi la police fédérale.

Les personnes visées sont souvent des personnes âgées vivant seules. Les faits sont généralement commis par deux dames âgées entre 25 et 30 ans, cheveux foncés, souvent gantées et masquées. Les tests sont réalisés avec du matériel inadéquat et dans de mauvaises conditions.