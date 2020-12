Philippe Montanier avant Standard – Benfica: «On veut quitter l’Europa League de la plus belle des façons»

« Rien de méchant mais ce sera non pour jeudi », dit Montanier, qui devra se passer de Dussenne, suspendu, et devrait confirmer Bodart dans les buts et pas Henkinet. « Le poste de gardien, c’est toujours un peu délicat. Arnaud est sur une bonne dynamique, et ce n’est pas une rotation que j’affectionne. Le poste de gardien, c’est à part et particulier ». L’entraîneur français du Standard veut quitter l’Europa League sur une bonne note. « Notre intention, c’est de quitter cette compétition de la plus belle des façons, en montrant qu’on a réduit la différence du match aller (3-0). » Et si Jorge Jesus a annoncé la couleur en affirmant que Benfica allait jouer avec plusieurs jeunes, Montanier reste prudent : « L’effectif de Benfica est de telle qualité que ceux qui jouent moins sont d’un très haut niveau. C’est un bel effectif, qui était taillé pour la Ligue des champions… »