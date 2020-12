Laurent Jans avant Standard – Benfica: «Cela reste un match de prestige»

Laurent Jans devrait être titulaire, ce jeudi pour la réception de Benfica, à gauche ou à droite, pour permettre à Gavory ou Fai de souffler avant les dernières échéances de l’année 2020. « Je peux évoluer des deux côtés, je l’ai fait plusieurs fois, c’est pareil de quel côté je joue, je veux aider l’équipe, donner mon meilleur », certifie l’international luxembourgeois, qui après des débuts très compliqués à Saint-Trond, avait livré une très belle prestation à gauche à Glasgow.

« Au début, ce n’était pas très facile, il fallait du temps pour comprendre tous le schémas tactiques, vu que je n’avais pas effectué la préparation », dit-il. « Cela m’a manqué au début. Je n’étais pas content de mon match à Saint-Trond où toute l’équipe était en dessous. Aux Rangers, j’étais content pour l’équipe, même si on méritait plus. Il faut continuer sur cette voie-là et sur ce niveau si on veut bien prester face à une équipe comme Benfica ».

C’est l’ambition du Standard. « Même si on est déjà éliminé, cela reste un match de prestige, que tous les footballeurs rêvent de jouer. C’est pour ça que tout le monde est très concentré sur ce match. On a montré de belles choses lors des deux derniers matches d’Europe League, contre Poznan et à Glasgow, on veut continuer sur cette voie-là jeudi pour bien finir la campagne ». Laurent Jans l’assure : le Standard donnera tout ce qu’il a dans le ventre. « On a des chances, c’est clair. Mais il faudra être présent dans les duels, sur les deuxièmes ballons. C’est un boulot très important et c’est essentiel en football ».