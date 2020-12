Coupe de Belgique: les seizièmes décalés aux 2, 3 et 4 février

Après un premier tour de table mardi soir, une réunion par vidéoconférence a regroupé, ce mercredi en début d’après-midi, les représentants de la Pro League (organisatrice contractuelle de la Coupe de Belgique dès les seizièmes, en relais de l’Union belge) et des deux ailes linguistiques (ACFF, Voetbal Vlaanderen). Par l’intermédiaire de ces dernières, les 9 clubs amateurs encore qualifiés à ce stade de la compétition réclamaient une révision du calendrier, qui prévoyait que l’on joue le week-end des 9 et 10 janvier. Ce qui en l’état actuel de l’interdiction (par arrêté ministériel du 28 octobre) de tout entraînement au-delà de l’âge de 12 ans pour l’ensemble des sports collectifs, posait un problème évident. Plutôt que de se risquer en terrain miné face à certains clubs amateurs qui réclamaient avec force une compensation financière de 25.000 euros par équipe (contre 13.500 en cas d’élimination à ce niveau de la compétition), la Pro League a accepté de revoir un point qu’elle jugeait jusque-là non négociable : le déplacement des dates dans un calendrier professionnel qu’elle entendait préserver en prévision de l’une ou l’autre remise pour cause de Covid ou de dégradation des conditions climatiques.

Au final, la réunion de ce mercredi a débouché sur une proposition des Pros pour disputer les seizièmes lors du milieu de première semaine de février (2, 3 et 4). Ce qui supposera ipso facto un réaménagement du calendrier de la D1A et de la D1B et sans doute l’avancement de certaines journées, puisque les huitièmes de finale de Coupe étaient notamment censés se disputer avant la fin janvier. Le tout, sans compter la problématique des parcours du FC Bruges et de l’Antwerp, lors de la seconde phase de l’Europa League qui risque de bloquer des milieux de semaine et constituer autant d’entraves à l’établissement d’un planning fluide et lisible.

Les représentants du foot amateur ont marqué un accord de principe, chaque club restant libre de jouer ou pas selon les circonstances.