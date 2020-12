Brexit: Elio Di Rupo n’exclut pas de bloquer les accords commerciaux

Les négociations se poursuivent entre le Royaume-Uni et l’Europe dans le but de trouver un accord commercial et éviter un Brexit dur le 1er janvier. Actuellement les discutions patinent même si Boris Johnson se montre confiant et pense encore pouvoir sceller un bon accord avec l’UE.

Bien qu’aucune solution n’émerge actuellement, Elio Di Rupo (PS), ministre-président de la Région wallonne a fait part de son agacement sur les réseaux sociaux et n’a pas exclu de bloquer les futurs accords commerciaux, comme l’avait fait il y a quelques années Paul Magnette lors du Ceta.