Elections sociales - Le rapport de force reste le même: la CSC est toujours le premier syndicat du pays (3)

Deuxième force syndicale du pays en termes de sièges, la FGTB décroche 33,46% des sièges dans les Conseils d'entreprise (CE) et 33,25% des sièges dans les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT). "On constate peu de variations dans les résultats. Nous nous réjouissons de la bonne tenue et de la participation malgré les conditions actuelles. Pour notre part, nous constatons une stabilité en Flandre, une progression en Wallonie et une baisse à Bruxelles", a indiqué Thierry Bodson, président de la FGTB.