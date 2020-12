Nethys - L'AG d'Integrale vote pour la continuité de l'entreprise, plus que 3 offres sur la table

L'assemblée générale (AG) d'Integrale, réunie mardi, a voté pour la continuité de l'entreprise, suivant en ce sens la proposition faite par le conseil d'administration fin novembre, signale mercredi l'assureur liégeois, filiale de Nethys. Un nouveau conseil d'administration aura lieu le 16 décembre afin de se prononcer sur les trois offres de reprise -et non plus quatre- actuellement sur la table et décider si l'entreprise peut continuer à exister sur base de celles-ci.

Par Belga