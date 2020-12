Coronavirus: les mesures sont assouplies pour les cultes

Les aventures de Tintin sont un trésor pour les Bachi-Bouzouks comme pour les beaux esprits. Dans « Tintin et le trésor de la philosophie », un numéro hors-série du « Soir » et de « Philosophie Magazine », Hergé nous entraîne par-delà le bien, le mal, la vérité et le mensonge, pour toucher à l’éthique, à la métaphysique et à la politique.