Ligue des champions: le PSG domine Basaksehir dans un match contre le racisme (5-1, vidéos)

La rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le club turc de Basaksehir Istanbul, où Nacer Chadli et Boli Bolingo ont débuté le banc, s’est finalement terminée mercredi au Parc des Princes par la large victoire 5-1 des finalistes de la précédente édition. Le match avait été arrêté mardi après 13 minutes de jeu, alors que le score était toujours de 0-0. Les joueurs des deux équipes avaient quitté le terrain à la suite d’une remarque raciste du 4e arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu, à l’adresse du coach adjoint de Basaksehir, le Camerounais Pierre-Achille Webo. Il voulait lui voir attribuer un carton rouge pour protestation et l’avait désigné à l’arbitre principal, Ovidiu Hategan, comme « le noir » en roumain (« negru »), provoquant la colère des deux équipes. Le résultat du match n’avait pas réellement d’importance. Le PSG était qualifié pour les huitièmes de finale après la victoire mardi de Leipzig 3-2 aux dépens de Manchester United. Basaksehir était déjà éliminé.

Au classement final du groupe H, le PSG termine premier avec 12 points. Leipzig est 2e avec le même nombre de points. Les Parisiens ont gagné le face à face (défaite 2-1 et victoire 1-0) et devancent les Allemands. Manchester United, 3e, avec 9 points, est reversé en seizièmes de finale de l’Europa League. Basaksehir, 4e avec 3 points, est éliminé.

« Non au racisme » « Non au racisme », pouvait-on lire mercredi dans l’une des tribunes centrales. Joueurs et arbitres ont marqué leur indignation face au racisme en mettant un genou à terre et, pour certains, en levant le poing et en baissant la tête avant la reprise du jeu.