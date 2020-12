Propos racistes lors de PSG-Basaksehir: «C’est la race humaine qui est visée», réagit l’ancien joueur Joachim Mununga

Ancien joueur pro et consultant pour Complètement foot (Vivacité), Joachim Mununga a particulièrement apprécié la réaction des joueurs du PSG et de Basaksehir, mardi. Il y a peu, il avait révélé avec émotion que durant sa carrière, il avait été confronté à de nombreuses remarques racistes et qu’il avait souvent regretté d’avoir été isolé dans son combat.

« Aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’on est arrivé à un tournant, que les choses sont en train d’avancer positivement, nous explique-il ce mercredi. A partir du moment où ce fléau concernera toutes les « communautés », et pas seulement la « communauté » visée, alors on pourra considérer cela comme une victoire. A tête reposée, ce qui s’est passé à Paris est formidable : plusieurs joueurs emblématiques se sont levés, les deux équipes ont décidé de ne pas poursuivre la rencontre. Il y a eu un véritable élan de solidarité contre le racisme. Quand je parle de « communauté », j’utilise des guillemets parce que je crois que quand on insulte quelqu’un en faisant référence à sa différence, quelle qu’elle soit, c’est la race humaine de manière générale qui est visée. On est tous impliqués là-dedans. »

Le fait que Demba Ba ait joué le rôle de leader charismatique de ce combat quotidien suscite un respect énorme de la part de Joachim Mununga. « Ce qu’il a fait est beau parce que ça va donner des idées à certains. Il faut avoir le courage d’assumer, de dire publiquement, haut et fort qu’on n’a plus envie d’être traité de manière inadéquate en fonction de sa couleur de peau ou de ses préférences sexuelles. Quand je me faisais injurier en tant que joueur, c’était presque « normal ». Si on dénonçait cela, il fallait accepter d’être mis en lumière, d’endosser seul la responsabilité de l’arrêt d’un match et des conséquences qui allaient s’en suivre. Il aurait fallu beaucoup de courage mais aussi accepter l’idée qu’en plus d’être la victime, il fallait endosser le rôle d’acteur principal de cette lutte. Certains joueurs comme moi n’avaient pas envie de cette double casquette, voulaient juste pratiquer leur sport tranquillement. Ce qui s’est passé mardi envoie un message fort, un signal d’alarme pour les générations futures, en rappelant au passage qu’il faudra aussi travailler le règlement afin que des mesures soient prises, que les arbitres apprennent les manières les plus adéquates pour désigner un joueur ou un membre du staff, par exemple. »