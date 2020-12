Ligue des champions: le Real Madrid qualifié, l’Inter éliminé, Carrasco décisif (vidéos)

Groupe A :

RB Salzbourg – Atlético Madrid 0-2

L’Atlético Madrid accompagnera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Colchoneros ont battu Salzbourg 0-2 lors de la 6e et dernière journée de la poule A, mercredi. Sorti à la 89e, Yannick Carrasco a donné la passe décisive sur le premier but et a pris le second à son compte. Vainqueur 2-0 du Lokomotiv Moscou, le Bayern Munich termine premier (16 points) devant l’Atlético (9), Salzbourg (4) et le Lokomotiv Moscou (3).