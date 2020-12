Ligue des champions: l’Inter Milan et le Real Madrid en danger (direct à 21h)

Le Real Madrid et Zinedine Zidane jouent leur survie contre Mönchengladbach en Ligue des champions lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Pression similaire du côté de l’Inter Milan de Romelu Lukaku qui doit absolument gagner face au Shakhtar Donetsk pour avoir une chance de passer. Le suspense règne également dans le Groupe A où le 2e ticket qualificatif se joue entre Salzbourg et l’Atlético Madrid, le Bayern Munich étant déjà assuré de sa place dans le Top 16.